Inhuren tijdelijke ambtenaren kost Zaltbommel en Maasdriel te veel geld

Vanwege de geringe grootte moeten Maasdriel en Zaltbommel regelmatig mensen inhuren om gespecialiseerd werk te doen. Deze tijdelijke krachten zijn aan de prijs, zo blijkt uit een evaluatie van de ambtelijke samenwerking tussen de twee. Er is aan mensen van buitenaf ruim 330.000 euro meer uitgegeven dan was afgesproken. En daar is de Maasdrielse politiek wel klaar mee, met Van Kooten voorop.

Deels samen, deels ieder voor zich

Vergeleken met buurgemeenten als Altena en West Betuwe zijn Maasdriel en Zaltbommel bescheiden van omvang. Zaltbommel heeft 29.000 inwoners en Maasdriel 25.000. Daar zit volgens Van Kooten het probleem. ,,Als we mensen inhuren, is dat voor functies op sleutelposities. Financiën bijvoorbeeld. Met een gemeente van rond de 50.000 inwoners ben je groot genoeg om geschikte mensen uit de markt te trekken. We zijn te klein om een aantrekkelijke werkgever te zijn.”

Opstapje

Is het volledig in elkaar schuiven van de twee gemeentehuizen dan niet een oplossing? ,,De vraag stellen is hem beantwoorden”, zegt Van Kooten. Zaltbommel steekt daar anders in, al was de gedeeltelijke samenwerking ooit bedoeld als opstapje in die richting. Zaltbommel wil het echter laten zoals het nu is.