Innovatieprijs Dunea gaat weer naar fruitteler uit Rossum

De Rossumse fruitteler Anton van Herwaarden heeft de jaarlijkse innovatieprijs van drinkwaterbedrijf Dunea gewonnen. Donderdagmiddag krijg hij de prijs, 2.000 euro, overhandigd op een feestelijke bijeenkomst bij Dunea in Brakel. Het is de derde keer dat de prijs is uitgereikt en de derde keer dat de winst naar Rossum gaat. Vorig jaar won fruitteler Nendels en het jaar ervoor fruitbedrijf Verhoeven.

Schoon

Dunea pompt uit de Afgedamde Maas drinkwater voor 1,3 miljoen mensen in Den Haag en omgeving en wil graag dat dat water zo schoon mogelijk is. Om agrariërs te stimuleren zo schoon mogelijk te werken en om te bevorderen dat ze met slimme oplossingen voor de verbetering van grond- en oppervlaktewater komen, heeft Dunea een prijs in het leven geroepen. Fruittelers, veehouders, akkerbouwers en loonwerkers konden eerder dit jaar hun idee aanmelden. Een jury bestaande uit de divisiemanager van Dunea, de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en de voorzitter van de kring midden-Nederland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie maakte vervolgens een keuze. Daarbij is gekeken naar de mate van vernieuwing, het milieuresultaat, de praktische uitvoerbaarheid en de kosten.