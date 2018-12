Inspraak is achter de rug, Zaltbommels beleid voor huisvesting arbeidsmigranten komt eraan

De Zaltbommelse wethouder Gijs van Leeuwen besprak dinsdagavond de richting van het toekomstige beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten met het panel waarmee hij al maanden in gesprek is. In dat panel zitten werkgevers, uitzendbureau's, huisvesters, dorpsraden, welzijnsorganisaties maar ook gewone inwoners. Allemaal mochten zij in meerdere besloten sessies hun mening over dit ingewikkelde onderwerp geven. Ook raadsleden waren gisteren op de laatste besloten bijeenkomst aanwezig. Het gezelschap kreeg tevens de uitkomst van de grote publieksenquête gepresenteerd. Die uitslag en de inbreng van het panel gaan de basis vormen van het nieuwe beleid. Van Leeuwen heeft een goed gevoel aan de verschillende sessies overgehouden. ,,Ondanks dat de meningen en de belangen verschillen, hebben we alles met elkaar kunnen bespreken. Al zal het niet lukken om het straks iedereen naar de zin te maken.”