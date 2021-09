Integrale controles leveren Maasdriel 133.000 euro op

Het bedrag is iets lager dan de 159.000 euro in 2019, omdat vorig jaar door de beperkingen rond corona minder grote controles konden worden gehouden. Er is wel een stijgende lijn: in 2018 ging het om een kleine 88.000 euro en in 2016, het eerste jaar, was de ‘vangst’ 48.000 euro. Het team combineert informatie van opsporingsdiensten, overheden, woningcorporaties, energiebedrijven en inwoners waardoor interessante verbanden aan het licht komen.