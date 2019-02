Inzamelingsactie voor Wallepikkers na verwoestende brand: ‘Heel Zaltbommel is betrokken’

ZALTBOMMEL - Carnavalsvereniging De Wallepikkers uit Zaltbommel beleefde vrijdag een nachtmerrie. Een enorme brand verwoestte alle carnavalswagens- en spullen die ze over twee weken nodig zouden hebben bij de optocht. Dorpsgenote Madelaine van Veen besloot in de bres te springen voor de gedupeerde vereniging.

,,Hoe tof zou het zijn als ik iets voor deze mensen kan doen?” dacht van Veen vrijdag toen ze met vrienden in de groepsapp besprak wat voor ramp zich voltrokken had in hun dorp. Twee grote praalwagens, een handjevol kleinere wagens, aggregaten, gereedschap: alles is verwoest door de brand.

In één klap alles kwijt

,,Op Q-Music hoorden we het vreselijke nieuws. Die vereniging is gewoon in één klap alles kwijt waar ze maandenlang zo hard aan gewerkt hebben. Dat vind ik echt heel erg sneu en ik wilde iets voor ze betekenen”, aldus Van Veen. Ze besloot niet stil te blijven zitten en belde naar het radiostation. ,,Aan mijn verhaal was waarschijnlijk geen touw vast te knopen, dat gebeurt altijd als ik ergens enthousiast over ben. Maar het komt er op neer dat ik een oproep heb gedaan om deze vereniging te helpen om weer aan spullen te komen.”

Van Veen is zelf geen lid van de carnavalsvereniging, maar zoals vele anderen in Zaltbommel, voelt ze zich wel heel erg betrokken bij de verenigingen en kent ze veel mensen die erbij aangesloten zijn. Ze loopt zelf altijd mee in optochten in de omgeving. ,,Omdat ik ze niet voor de voeten wil lopen heb ik de oproep vrij algemeen gehouden en daarna overleg gehad met de voorzitter om er zeker van te zijn dat we hetzelfde nastreven.”

Voorzitter Martijn Merks van CV de Wallepikkers noemt de steun vanuit de carnavalswereld hartverwarmend. Volgens hem hoopt de vereniging in augustus van dit jaar een nieuwe loods te hebben, om zo in 2020 zonder problemen deel te kunnen nemen aan de optocht.

Inzamelingsactie

De vereniging, alle andere gedupeerden en betrokkenen kwamen vrijdagavond om 20.00 uur samen op het bouwterrein aan de Van Heemstraweg-West, waar de brand eerder vandaag woedde. Tijdens die emotionele bijeenkomst werd duidelijk hoe hard iedereen getroffen is. ,,De vereniging verhuurt de loods ook aan andere groepen uit Zaltbommel. Er waren hier wel zo'n honderd mensen aan het werk, zij zijn allemaal gedupeerd”.

De vereniging is zelf ook een inzamelingsactie gestart. ,,In twee weken tijd bouw je geen compleet nieuwe carnavalswagen, dus er moet ook gekeken worden naar de lange termijn. Bovendien zijn er vooral aggregaten, materialen, tractoren en gereedschap verloren gegaan. Allemaal spullen die niet alleen de komende carnaval hard nodig zijn, maar juist ook volgende jaren.” Voor de komende optocht overweegt de vereniging om lopend mee te doen in plaats van met een kar.

Het Bouwersbal, dat wordt georganiseerd om alle optochtdeelnemers in het zonnetje te zetten, gaat zaterdag overigens gewoon door.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Grote rookwolken bij verwoestende brand in loods Zaltbommel © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Geld doneren

Mensen die iets willen geven aan de vereniging, kunnen dat bijvoorbeeld doen door een bericht aan Q-Music te sturen maar makkelijker is via de Facebookpagina van de vereniging zelf. De vereniging hoopt geld in te zamelen wat ze onder alle bouwers eerlijk verdelen. ,,Zodat er in de toekomst toch gewoon weer carnaval gevierd kan worden met mooie attributen, aankleding en wagens. Het is echt een hoop geregeld voor deze mensen, heel erg sneu.”

Bijzonder is de grote betrokkenheid die leeft onder de inwoners van Zaltbommel. ,,De vereniging heeft zelfs al vier of vijf prinsenwagens aangeboden gekregen. Daar zijn ze natuurlijk super dankbaar voor. Het is mooi om te zien dat iedereen zo betrokken is. Zelfs de wethouder was aanwezig bij de bijeenkomst.”

Enorme brand

De bouwers waren vrijdag aan het werk toen er opeens gasflessen ontploften en er binnen een vlammenzee ontstond. ,,We zijn allemaal veilig, maar het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd”, liet voorzitter Martijn Merks eerder al weten aan het Brabants Dagblad. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door het werken met een slijptol, woedde in totaal een klein uurtje. De Veiligheidsregio waarschuwde omwonenden voor hevige rookoverlast. Zij werden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.