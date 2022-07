Inzet van Mari van Gessel voor Velddriel gewaardeerd met koninklijke onderscheiding

Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor verschillende verenigingen en stichtingen in Velddriel. Zo mag het bestuur van stichting De Boxhof al 37 jaar een beroep op hem doen. Van Fanfare La Harpe is Van Gessel al 55 jaar lid. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor leerlingen en werving. Ook is Van Gessel al sinds jaar en dag voorzitter van Blaaskapel Ammel Blauw. En mede dankzij zijn inzet heeft de St. Martinuskerk in Velddriel nog steeds de functie van kerk.

Naast zijn inzet voor de Velddrielse gemeenschap is Van Gessel ook jarenlang actief geweest voor basisschool Jan Harmenshof in Geldermalsen. Van 1999 tot 2017 was hij directeur van die basisschool en in 2009 werd hij ook nog directeur van de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert. Naast zijn werk kluste hij waar nodig op school en organiseerde hij allerlei activiteiten voor goede doelen in Geldermalsen en omstreken.