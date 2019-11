Irritatie in Zaltbommel over meldpunt Veilig Thuis naar hoogtepunt

Bragt zoekt het graag uit, want ook hij is niet tevreden over Veilig Thuis. ,,De kwaliteit laat te wensen over en er moet iedere keer weer geld bij. Dat is zorgelijk", zegt hij.

Lappen

Wat de zoektocht naar een alternatief voor het meldpunt op gaat leveren, is nu nog niet duidelijk. Voorlopig zit Zaltbommel dus nog vast aan Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Spoedmeldingen worden daar meteen opgepakt, maar zo op het oog minder urgente zaken belanden er soms weken op de plank. Bragt gaat er op aandringen dat deze meldingen voortaan worden doorgegeven aan Buurtzorg of Buurtzorg Jong in Zaltbommel. ,,Dat is een lapmiddel, maar zij kunnen dan eventueel wel actie ondernemen. Want ik maak me zorgen over de grensgevallen. Soms lijkt iets niet ernstig, maar blijkt dat het later toch te zijn.”