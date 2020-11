Jaar na vondst 23.000 hennepstekken in Hedel houdt politie 5 verdachten aan

DRUGSKAART BOMMELERWAARDKERKDRIEL/HEDEL - Een 31-jarige man uit Kerkdriel is als hoofdverdachte gearresteerd in een groot ondermijningsonderzoek in de Bommelerwaard. Ook zijn 23-jarige vrouw, zijn 58-jarige vader, een familielid van 62 en een 27-jarige verdachte zonder vaste woonplaats is opgepakt.

Aanleiding voor het grote onderzoek door de districtsrecherche en politieteam De Waarden is de vondst van 23.000 hennepstekken in december 2019 in een bedrijfspand aan de Parallelweg in Hedel.

Witwassen drugsgeld

Bij die actie werden ook invallen gedaan in een ander bedrijf in Hedel, een bedrijf in Velddriel en een woning in Kerkdriel, waarbij meerdere goederen in beslag zijn genomen. Volgens de politie gaat het naast illegale hennepteelt om het witwassen van drugsgeld en valsheid in geschrifte.

De politie heeft met de aanhoudingen het onderzoek afgerond. Het dossier wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

Quote Gelukkig krijgen we als politie steeds vaker anonieme tips die ons helpen in de aanpak van deze criminali­teit Elise Meier, chef politieteam De Waarden

Elise Meier is politiechef in werkgebied De Waarden. Drugscriminaliteit is volgens haar een serieus probleem is in de Bommelerwaard. ,,Er zijn de afgelopen jaren veel locaties ontdekt waar hennep gekweekt werd of synthetische drugs werden geproduceerd. Gelukkig krijgen we als politie en ook wel gemeente, steeds vaker (anonieme) tips die ons helpen in de aanpak van deze criminaliteit. Daar zijn we blij mee. Als politie kunnen ons werk goed doen als we veel informatie krijgen. Wie zit erachter, wie verdient hier zijn geld mee? Deze onderzoeken zijn soms ingewikkeld, vragen wat meer tijd. Nu dus dit moment om een resultaat te delen”.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.