BRAKEL/POEDEROIJEN - Minder overlast en minder schade tijdens de jaarwisseling. Daarover is de gemeente Zaltbommel in gesprek met inwoners van Brakel en Poederoijen. Het moet anders, maar hoe?

Met een flinke kater kijkt de gemeente Zaltbommel terug op het verloop van de jaarwisseling 2018/2019. Vooral in de dorpen Brakel en Poederoijen is dat feest niet naar wens verlopen. Overlast, schade en op sommige plaatsen ook angst. Vervelend voor veel mensen, maar ook pijnlijk voor de portemonnee van de gemeente. Na een inventarisatie werd de schade becijferd op ruim 65.000 euro.

Kinderen onder het glas

‘Het tij moet keren’, was al snel de boodschap van burgemeester Peter Rehwinkel. Hij kon er met zijn pet niet bij dat de dorpsgemeenschappen het pikken wat er is gebeurd of de andere kant op kijken. ,,Je wilt als dorp toch niet dat je er zo op komt te staan?", zei hij toen. ,,Dat er mensen hun huis uit moeten omdat het de hele dag al voor hun woning brandt. En als ze dan net thuis zijn, dat dan door een zware explosie de ruiten aan diggelen gaan en de kinderen onder het glas zitten. Dat je autobanden in brand steekt, dat je zoiets je buren aandoet. Als mensen zeggen dat het er in hun tijd ook zo aan toe ging, dan snap ik dat niet. Zoiets kun je niet vergoelijken.”

De gemeente praat nu met beide dorpsgemeenschappen over oplossingen. Dorpsraden maar ook vertegenwoordigers van kerken schuiven aan. Volgens de wethouders Kees Zondag en Gijs van Leeuwen, die de gesprekken in respectievelijk Brakel en Poederoijen voeren, is de eerste indruk van deze bijeenkomsten positief. ,,We merken heel duidelijk dat mensen dit zelf ook niet meer willen.”

Vuurwerkshow

In Bruchem was het in het verleden ook onrustig met oud en nieuw. De ME moest er zelfs wel eens aan te pas komen. Maar dat is verleden tijd. Partijen gingen met elkaar om de tafel en dat resulteerde onder meer in een door de plaatselijke jeugd georganiseerde vuurwerkshow, die door de gemeente gesteund wordt. Het is daar nu al jaren gezellig.

