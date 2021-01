Jan Opschoor verkozen tot Hèmertse Held

Opschoor woont in Nederhemert-Zuid en zet zich volgens de dorpsraad in voor de lokale gemeenschap. Zo is hij al acht jaar de motor achter de jaarlijkse kerstviering voor (oud-)inwoners van Nederhemert-Zuid. Ieder jaar weer neemt hij als dirigent het initiatief om een koor te vormen van vijf tot tien zangers en zangeressen.

Boodschappen

Ook bij andere lokale festiviteiten zit hij vaak in de organisatie. Meteen al aan het begin van de coronacrisis bood hij de dorpsbewoners een boodschappenservice aan. Ieder die daaraan behoefte had, kon zijn of haar bestellingen doorgeven, en die werden dan thuis afgeleverd. Verder houdt Opschoor een Facebookpagina bij over Nederhemert-Zuid en ontfermt hij zich over de AED in het afgelegen dorp.