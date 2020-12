Jan Taks nieuwe directeur van Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Taks volgt Teun Biemond op, die het projectbureau vanaf de start ruim tien haar geleden heeft aangestuurd. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland.

Doel is een herschikking van de tuinbouw in de Bommelerwaard, met toekomstperspectief voor tuinders, landschappelijke inpassing en leefbaarheid als de drie pijlers. Het PHTB is gevestigd in het gemeentekantoor van Zaltbommel.

Resultaten tot nu toe

In de afgelopen tien jaar is in de Bommelerwaard ruim 60 hectare kassen gesloopt, is er ruim 100 hectare kassen in de aangewezen tuinbouwgebieden gebouwd, is zo’n 17 kilometer aan wegen verbeterd, zijn vrijliggende fietspaden aangelegd en is meer dan 15 kilometer aan landschappelijke inpassing en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

Op dit moment wordt ook een aparte riolering plus zuivering voor het afvalwater van de glastuinbouw aangelegd.

Toch is de klus nog niet geklaard. Jan Taks, die onder meer werkzaam was als directeur WarmCO2 in Terneuzen, als programmamanager herstructurering glastuinbouw & greenportlogistiek in de provincie Zuid-Holland en als innovatiemanager glastuinbouw voor NEXTgarden (gemeente Lingewaard), heeft nog genoeg zaken om aan te pakken.

Hoe verder?

Naast praktische projecten, zoals het aanleggen van enkele rotondes, zal hij met onder andere de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel in gesprek moeten over het vervolg van de herstructurering. Over de resultaten tot dusver is niet iedereen even tevreden; zo zouden de afgelopen tien jaar vooral de ‘makkelijke’ projecten zijn aangepakt. Maasdriel overweegt zelfs om zich terug te trekken uit de samenwerking.