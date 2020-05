Jarig stadscafé Zaltbommel trakteert ondanks coronacrisis

Toch worden de vrolijke gele parasols en de tweehonderd terrasstoelen van 't Stadscafé door de coronacrisis al weken gemist in het hartje van de stad. ,,Helaas kunnen we u vandaag geen stoel aanbieden en mag je het terras nog niet gebruiken", zo is te lezen op de sandwich borden voor het Stadscafé. De woorden worden omlijst met hartjes en de slogan 'Fijne moederdag'. Juist vanwege moederdag, het 25 jarig bestaan van de populaire horecagelegenheid èn heropening van de horeca na 1 juni worden de voorbijgangers zaterdag getrakteerd op pioenrozen, aardbeiengebakjes, koffie en ijsthee. Voor de liefhebber van een pintje is er een biertje 0.0.

Gastvrij

Manouk (22) en Manon (19) delen alles gastvrij uit vanuit hun standje voor het stadhuis. ,,Mag ik iets te drinken aanbieden", zo vragen ze keer op keer aan passanten. Manouk werkt al acht jaar bij 't Stadscafé, ze begon als afwashulp en werkt al weer jaren in de bediening. ,,Ik heb echt veel zin om na 1 juni weer te beginnen", zo laat ze weten. Voor het Stadscafé geniet Philo Schwartz van haar aardbeientaartje met ijsthee. ,,Ik ga iedere zaterdag naar de stad en drink dan altijd even een kopje koffie op het terras, soms ook een wijntje. Het is heerlijk om samen op het terras te zitten". Datzelfde geldt voor het echtpaar Frans en Janny van Rijn. ,,We missen de gezelligheid van een kopje koffie na het boodschappen doen op de markt enorm". Het echtpaar Gerrit en Henny Bakker uit Leerdam heeft zich genesteld op de bankjes voor het stadhuis, ze genieten in de zon van een gebakken visje en de ijsthee van het Stadscafé.

Volledig scherm Philo Schwartz mist het terras in Zaltbommel. © Hannie Visser-kieboom

Rob Muller, eigenaar van het Stadscafé had voor zijn feestje driehonderd pioenrozen ingekocht, ze worden op vier plaatsen uitgedeeld. Hij had zich het 25 jarig feestje wel iets anders voorgesteld. ,,Ik hoop op compensatie van de gemeente voor onze sluiting. We zijn nu samen met de Roos en de gemeente in gesprek of we het terras mogen uitbreiden door de Markt anders in te delen". Ook de optie van een autovrije Markt als tijdelijke oplossing is daarbij door Rob Muller voorgesteld.