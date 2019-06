Jarige coöperatie Bommelerwaar houdt energiefeest en viert start tweede zonnedak

Streekgenoten kunnen daar via Bommelerwaar Stroom elektriciteit van betrekken . Daarover wordt op het energiefeest meer informatie gegeven. Iedereen is welkom tussen 17.00 en 20.30 uur. Er zijn hapjes en drankjes, muziek en voor de kinderen staat er een springkussen.

Het eerste zonnedak van de coöperatie ligt op de Zaltbommelse gemeentewerf in Gameren. Dat is vol en voorziet 25 huishoudens van groene stroom. Het tweede dak komt op een van de schuren van het bedrijf van de familie Van Venrooij. Doel is om stap voor stap steeds meer zonnedaken aan te leggen. Wie een geschikt dak heeft en daaraan mee wil werken, kan zich melden. Daarnaast is de coöperatie bezig met windmolens.