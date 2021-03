‘Jeetje wat een pruik’, kapster Debora gaat eindelijk weer los met haar schaar

Te veel geiten in Hurwenen en dat leidt tot extra stank en fijnstof; ‘Welzijn bewoners bewust ernstig in gevaar gebracht’

28 februari HURWENEN - Bij een controle van de stallen van geitenhouder Van der Schans in Hurwenen zijn zware overtredingen vastgesteld. Er blijken veel meer geiten op stal te staan dan mag, waardoor er veel te veel uitstoot is van stank, fijnstof en ammoniak. Wethouder Peter de Vries is het vertrouwen helemaal kwijt in de ondernemer. ,,Dit moet voor iedereen voelen als een dolkstoot.” Maasdriel wil dat Van der Schans wordt vervolgd en heeft het Openbaar Ministerie ingeschakeld.