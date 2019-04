Jelte Veenhoven uit Opijnen koninklijk onderscheiden in Zeist

Passie voor de Matthäus Passion: ‘Je zoekt de grenzen op van wat je aankan’

13 april Het is de hoogmis. De Matthäus Passion. Complex en intens. Voor publiek, zangers en musici. Een traditie die in Nederland niet kapot te krijgen is. Kerken stromen leeg, behalve in de passievolle twee weken tot aan Pasen.