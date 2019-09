Jeugd Bommelerwaard verbroedert tijdens nachtje in kartonnen doos

WELL - Je zachte bed voor één nacht verruilen voor een kartonnen doos in de buitenlucht. Dat doen tientallen jongeren tijdens de Bommelerwaardse editie van Nacht Zonder Dak, om aandacht te vragen voor straatjongeren.

Op zaterdag 7 september verrijst het tijdelijke 'krottenwijkje' van de christelijke hulpactie Nacht Zonder Dak bij de hervormde kerk in Well. Dat is best bijzonder, want deze kerk is niet bij de organiserende Regionale Jeugdraad Bommelerwaard aangesloten. Eveneens opmerkelijk: katholiek Bommelerwaard is ook bij het evenement betrokken. En zo blijkt het mes van deze actie aan verschillende kanten te snijden. Nacht Zonder Dak zet zich in de Bommelerwaard niet alleen in voor het goede doel, maar slaagt er ook steeds meer in om jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen.

Dat is nou precies waar Petra van Bruchem uit Bruchem, een van de organisatoren van het eerste uur, zo enthousiast van wordt. ,,Jeugd opent alle deuren, dat zie je maar weer. Iedere organisatie staat op een andere manier in het geloof, maar met elkaar regelen we het. Nacht Zonder Dak activeert mensen en dat vind ik zo mooi."

Sinds 2011 in de Bommelerwaard

De landelijke christelijke ontwikkelingsorganisatie TEAR (TEgen ARmoede) is ooit met Nacht Zonder Dak begonnen. Inmiddels zijn er ruim 850 lokale initiatieven en is al meer dan 2 miljoen euro opgehaald. Dit jaar staan de straatjongeren in India centraal. In 2011 haalde de Regionale Jeugdraad Bommelerwaard, waarin de protestantse gemeenten uit Heerewaarden, Rossum/Hurwenen, Kerkdriel en Zaltbommel met hun jeugdwerk samen optrekken, Nacht Zonder Dak naar de streek.

De eerste editie was in Heerewaarden en de jaren daarna werd steeds een van de andere deelnemende gemeenten bezocht. Begonnen met vijftien kids, maar inmiddels trekt Nacht Zonder Dak met gemak tientallen deelnemers.

Krav Maga