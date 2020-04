Jeugd tot en met 12 jaar gaat weer trainen bij NIVO-Sparta en BZC’14

Toch nog een vroege muzikale noot op Koningsdag in Velddriel

27 april VELDDRIEL - Vanuit de kern van het dorp tot in het buitengebied verspreidden de leden van Fanfare La Harpe zich in alle vroegte over Velddriel. Zo konden zij in aangepaste vorm, coronaproof, toch de traditionele Reveille op Koningsdag blazen.