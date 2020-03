Jeugdmuziekdag Bommelerwaard met 150 muzikanten van 19 verenigingen

ZALTBOMMEL - Voor het eerst in de 36-jarige traditie van de jeugdmuziekdag zijn de muzikanten verhuisd vanuit Aalst naar Zaltbommel. Ze vonden gastvrij onderdak in het Cambiumcollege aan de Courtine.

Vanuit het Cambiumcollege waaieren zaterdagmiddag de muziekklanken over het plein en door de naastgelegen bieb. Binnen zitten zo’n 150 veelal jeugdige muzikanten van negentien verschillende verenigingen geconcentreerd te oefenen op hun muziekstukken.

Hij is streng

Op de begane grond in de vwo-afdeling van de school krijgen de leerlingen les van dirigent Wim Baijense. En hij is streng. ,,Speel de vijfde noot kort. Doe nu de derde maat op dezelfde manier”, zo dirigeert hij zijn leerlingen op de klanken van de overbekende muziek van Soldaat van Oranje. Steeds opnieuw laat hij hen inzetten met ‘ta, ta, taam’.

,,Het lijkt wel of er ergens een basbugel speelt”, zo kijkt hij vragend naar zijn leerlingen. Even schuift hij aan bij een jonge leerling van het Prins Hendrik uit Aalst, die pas voor de eerste keer meespeelt om enkele aanwijzingen te geven.

Kleurrijke stoelen

Een verdieping hoger oefenen de muzikanten in de mediatheek. Op de kleurrijke stoelen zitten naast jongeren ook enkele oudere muzikanten. Zeker de zwaardere koperinstrumenten zoals bas en trombone zijn voor de jongeren nog te groot om te bespelen. Dirigent Dick-Jan Veerbeek zit op een klein podium en kan zichzelf zien dirigeren op het beeldscherm aan de wand. “Speel de goede noten alsjeblieft”, zo dicteert hij de trombone spelers.

Hele dag oefenen

De 150 muzikanten uit de Bommelerwaard, maar soms ook verder weg uit Deurne, Tiel en Loenen oefenen de hele dag voor het concert in de avonduren. De generale repetitie begint rond de klok van drie uur, als solozanger Joren Walravens is gearriveerd. Dan stroomt ook het zaaltje op de begane grond leeg en verkassen alle leerlingen naar de mediatheek. Dit tot opluchting van Lucy Evers, ze speelt klarinet bij muziekvereniging Olto in Loenen. ,,We zaten op het laatst wel een beetje naar zuurstof te happen. Het lokaal was net iets te krap voor ons”.

Verhuizing pakt goed uit

De stichting Jeugd en Muziek die de jaarlijkse jeugd muziekdag organiseert koos voor het thema ‘Vier de vrijheid’. Secretaris Marion Schenkelaars vertelt dat de verhuizing naar het Cambiumcollege goed uitpakt. ,,In Aalst oefenden we op twee aparte locaties en moesten we voor het concert altijd weer verkassen. Hier in de school kunnen we zowel voor de repetities als het concert allemaal in één gebouw terecht. We zijn gastvrij ontvangen door de school, echt super”.

Ze is recent secretaris van de stichting geworden en speelt zelf saxofoon bij fanfarekorps Volharding in Deil. ,,Ik vind het mooi om mijn bijdrage nu vanaf de andere kant te leveren.”