Jip en Janneke komen zaterdag naar huis

Op 6 december werd ontdekt dat het beeld weg was. Uit een briefje dat bij de sokkel lag viel op te maken dat het waarschijnlijk om een stunt ging. Dat bleek te kloppen. Op oudjaarsdag werd duidelijk dat Jip en Janneke enkele weken in Friesland hebben gelogeerd, in de schuur van een van de leden van De Geitefok.

Het uithalen van een oudejaarsstunt is in enkele noordelijke dorpen een traditie. De Geitefok stal in eerdere jaren onder meer de ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam en de metershoge bal van het KNVB-kantoor in Zeist.