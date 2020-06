John Leijdekkers keert voor PvdA/GroenLinks terug in de raad van Maasdriel

Kat vermoede­lijk beschoten met luchtge­weer, buurtbewo­ners zoeken dader en loven beloning uit

6 juni HEDEL - Een kat is dinsdag in Hedel vermoedelijk beschoten met een luchtgeweer. Het kogeltje van een paar millimeter is vrijdag operatief verwijderd door een dierenarts van Dierenartspraktijk Bommelerwaard-Zuid. Volgens een buurtbewoner is het niet de eerste keer dat dit gebeurt en zou er bij een eerder incident zelfs een kat zijn overleden. Zij looft een beloning van 250 euro uit voor de tip die naar de dader leidt.