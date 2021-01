Jolanda bindt strijd aan met zwerfafval: ‘Niet de bedoeling dat wij jarenlang andermans vuil opruimen’

Voor uitbrei­ding 't Meulenhuis is nog toestem­ming van provincie nodig

8 januari BRUCHEM - Hoewel burgemeester en wethouders van Zaltbommel in principe instemmen met het verzoek van de eigenaar van 't Meulenhuis in Bruchem om de camping voor de komende tien jaar uit te breiden en om te bouwen tot een woonoord voor arbeidsmigranten, is nog niet helemaal zeker of dit door kan gaan.