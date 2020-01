Jonge Kerkdrielenaar kan niet kijken naar film van eigen geweld op kermis Kerkdriel

Opnieuw peperdure auto’s door brand verwoest: wie heeft het gemunt op de eigenaren van campings in Kerkdriel en Kaatsheu­vel?

21 januari Wie heeft het gemunt op de Apeldoornse eigenaren van vakantieketen EuroParcs? Die vraag rijst nadat in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw peperdure auto’s in brand vlogen bij de twee villa’s van de familie Vos, ook sinds enige tijd eigenaar van campings in Kerkdriel en Kaatsheuvel. Het zijn autobrand nummer drie en vier in de straat in anderhalve maand tijd.