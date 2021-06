Jorritsma keert terug naar Zaltbommel, voor ‘haar’ jarige brug

De Martinus Nijhoffbrug over de Waal bij Zaltbommel ligt er 25 jaar. Annemarie Jorritsma, die als minister in 1996 de brug opende, keerde vrijdag terug naar de stad. Dit keer voor een foto-expositie over de jarige brug, die over een poosje een broertje krijgt.

Eigenaar Rijkswaterstaat doet niet veel aan de 25ste verjaardag van de Martinus Nijhoffbrug, maar Zaltbommel wil dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij gegaan. Logisch, want het markante bouwwerk is onderdeel van het stadsgezicht geworden. De symmetrische tuien, de hoge pylonen en de indrukwekkende overspanning over de Waal spreken tot de verbeelding.

Tekst en uitleg over oeververbindingen op een voet van cortènstaal op de Waalkade van Zaltbommel.

Deze week staat de brug volop in de schijnwerpers. Zo werd aan de Waalkade een informatiebord onthuld en is in Museum Stadskasteel een tentoonstelling te zien over de oversteek bij Zaltbommel. Van de roeiboot tot het veer en van de spoorbrug tot de nieuwe verkeersbrug.

Vrijdag ging in de Sint-Maartenskerk een foto-expositie over de Martinus Nijhoffbrug van start; het resultaat van een door de gemeente uitgeschreven wedstrijd. Annemarie Jorritsma, die in 1996 als minister van Verkeer en Waterstaat de brug opende, was de speciale gast. Ze onthulde de winnende foto gemaakt door Ruud Schobbers. Geen Bommelaar, maar een Brabander uit Heesch, die tijdens een autorit de afslag Zaltbommel nam om de brug in de koude schemering te vereeuwigen. Dat leverde een fraai kleurenspel op, met weerspiegelingen in de Waal, die zelden zo rustig is als op deze foto.

Koekblik

De foto van Schobbers komt op een koekblik gevuld met Bommelse sprits. Van burgemeester Pieter van Maaren kreeg hij het eerste exemplaar. De hobbyfotograaf uit Heesch noemt de Bommelse brug opvallend, majestueus en herkenbaar. De expositie van de vijftig mooiste foto's is tot en met 1 augustus te zien in de kerk.

Quote Ik dacht dat we klaar zouden zijn tot in de verre toekomst Annemarie Jorritsma Dat de brug fraai is kan Annemarie Jorritsma alleen maar beamen. Ze zegt het leuk te vinden om weer terug te zijn in Zaltbommel, en noemt de ceremonie op de brug in 1996 de mooiste opening in haar jaren als minister. ,,Ik ben bovendien een groot voorstander van mooie bruggen", legt ze uit. ,,Met tunnels heb ik minder. Daar zie je de verbinding niet, terwijl dat bij een brug wel heel duidelijk is. Bovendien zijn wij Nederlanders hartstikke goed in het bouwen van mooie bruggen en is het ook nog eens goedkoper dan het aanleggen van lelijke tunnels.”

Dat de Martinus Nijhoffbrug nu alweer een knelpunt is op de steeds drukkere snelweg A2 had Jorritsma in 1996 niet gedacht. ,,Nee, toen ging ik ervan uit dat we hiermee klaar zouden zijn tot in de verre toekomst.” Maar dat is dus niet het geval. In de verbredingsplannen van Rijkswaterstaat is een tweede Waalbrug opgenomen, tussen de Martinus Nijhoffbrug en de spoorbrug in. Of dat een exacte kopie wordt van de Martinus Nijhoffbrug is volgens Diana Beuting van Rijkswaterstaat nog niet bekend. ,,We moeten het ontwerp nog gaan uitwerken. Maar het wordt hoe dan ook iets dat er goed bij past.” Volgens haar rijden over tien jaar de eerste auto's over die nieuwe tweede Bommelse brug.

Martinus Nijhoffbrug De Martinus Nijhoffbrug is een tuibrug over de rivier de Waal bij Zaltbommel, in de snelweg A2. De brug werd op 18 januari 1996 geopend door toenmalig minister Annemarie Jorritsma van Verkeer en Waterstaat. De bouw duurde vier jaar en kostte 90 miljoen gulden. De totale lengte van de brug is 990 meter. Daarvan hangt bij normale waterstanden 256 meter boven het water. De brug is vernoemd naar de dichter Martinus Nijhoff. In zijn wellicht bekendste sonnet, De moeder de vrouw, vertelt hij naar (Zalt)Bommel te gaan om de (toen nieuwe) brug te zien, de voorganger van de huidige brug. De brug heeft twee keer drie rijbanen en aan de westzijde een rijbaan voor langzaam verkeer. Ten oosten van de Martinus Nijhoffbrug ligt de spoorbrug (Dr. W. Hupkesbrug) uit 1869. Tussen beide bruggen in is een tweede verkeersbrug gepland, als onderdeel van de verbreding van de snelweg A2. Die zal naar verwachting in 2031 klaar zijn.

De winnende foto van de fotowedstrijd 25 jaar Martinus Nijhoffbrug, gemaakt door Ruud Schobbers uit Heesch. De vijftig beste inzendingen zijn tot en met 1 augustus te zien in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel.