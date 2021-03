Jort Kelder slaat met podcast vanuit Loevestein brug tussen Hugo en het heden

Kelder sprak met mensen als terrorismedeskundige Beatrice de Graaf, psycholoog René Diekstra, rechtsgeleerde Afshin Ellian en schrijfster Sana Valiulina. Bij de gesprekken wordt hij bijgestaan door historicus Henk Nellen, die een groot deel van zijn wetenschappelijke carrière heeft besteed aan het bestuderen van het werk van Hugo de Groot. Nellen kreeg in 2010 de driejaarlijkse Henriëtte de Beaufortprijs voor zijn biografie over Hugo de Groot.

De podcast Grootspraak is een initiatief van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein, een gezelschap dat al meer dan 50 jaar het slot in het Munnikenland ondersteunt. Doel van de serie interviews is om Slot Loevestein neer te zetten als podium voor het vrije debat.

Vrijheid van meningsuiting

Kelder en Nellen proberen met de interviews een brug te slaan tussen leven en werk van Hugo de Groot en de actualiteit. Het gaat bijvoorbeeld in het gesprek met Valiulina, die vanuit Moskou naar Nederland kwam, en Ellian, in de jaren ‘80 uit Iran gevlucht, over niet in je eigen land kunnen leven, met Diekstra over in opspraak raken en eerherstel.

Met de historici Henri Beunders en Geerten Waling gaat het onder meer over vrijheid van meningsuiting en de felle discussies in het Nederland van nu, net zoals die er waren in de 17de eeuw. Het gesprek met Beatrice de Graaf gaat over radicalisering.

Tijdens de gesprekken probeert biograaf Nellen in de huid te kruipen van De Groot. Voor promotiemateriaal voor het jubileumjaar deed Erik Geursen uit Zaltbommel dat.

Volledig scherm Erik Geursen uit Zaltbommel kroop voor promotiemateriaal over het Hugo de Grootjaar in de huid en de kist van Hugo. © Tom Baas

Op 22 maart, de dag van de ontsnapping, is in Slot Loevestein de officiële opening van het Hugo de Groot-jaar. Daar is onder meer een tentoonstelling te zien over het gedachtegoed van de rechtsgeleerde. Op tal van plekken die een band hebben met De Groot, zoals in Gorinchem, Waalwijk en zijn geboorteplaats Delft, zijn activiteiten.