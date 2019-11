Jubilerende paardenmarkt Hedel is de grootste als er meer dan 1314 paarden komen

HEDEL - Als er vandaag naar de paardenmarkt in Hedel meer dan 1314 paarden komen, dan is dat een kroon op de jubileumeditie van het evenement. Dan is de Hedelse paardenmarkt namelijk groter dan die in Zuidlaren. De Zuidlaardermarkt werd op 15 oktober gehouden. Samen met Hedel en Elst zijn dit de drie grootste paardenmarkten van Nederland.

De paardenmarkt staat in het teken van het 300-jarig bestaan. Althans, dat is de oudste bron die van de markt is gevonden. Hoogstwaarschijnlijk is de markt nog eeuwen ouder.