Jubileumboek VV Kerkwijk voor elk huishouden in Kerkwijk en omgeving; schaarse maar memorabele sportieve hoogtepunten

KERKWIJK - In Kerkwijk en omgeving heeft elk huisgezin het jubileumboek van voetbalclub Kerkwijk gekregen. De club bestond in 2020 75 jaar. In het boek is is ook aandacht besteed aan de schaarse sportieve hoogtepunten. Bijna werd de tweede klasse bereikt, Koninginnedag gooide roet in het eten.

De inwoners van Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen ontvingen de fraaie glossy deze week. Hoogtepunt zijn de gloriejaren van de zaterdagvierdeklasser. Die waren buitengewoon schaars, en toch spreekt anno 2021 de echte voetballiefhebber in deze drie dorpen er nog altijd over.

Kerkwijk, dat was opvulsel in de tweede klasse van de onderbond, het putje van het amateurvoetbal. Rond 1995 begon het echter sportief te gisten. ,,Er speelden al een paar aardige voetballers in het eerste”, herinnert Arjo Keijnemans (46) zich nog goed. ,,Dat werd aangevuld met een goede lichting uit de A-jeugd. Kwam nog bij dat we mentaal sterk waren, we hadden alles voor elkaar over. We gingen meer en meer winnen, zijn via de nacompetitie gepromoveerd.”

Het seizoen daarop werd het kunststukje herhaald, met dank aan de KNVB. Die ging de competities herindelen, bij de eerste vier eindigen betekende een stapje hoger zetten. Kerkwijk werd derde.

Koninginnedag

De sportieve successen waren nog lang niet: van de vierde klasse naar de derde, in het seizoen 1998/1999 stond het nietige Kerkwijk op de drempel van de tweede klasse. Bij Nivo Sparta werd echter met 2-1 verloren, weg kampioenswedstrijd. Keijnemans: ,,Daags ervoor was het Koninginnedag. Nogal wat jongens hebben dat in een tent in Gameren goed gevierd. Dat zal ook meegeteld hebben. Achteraf gezien was het een gemiste kans.” Dat het zo goed marcheerde, was volgens de destijds laatste man vooral te danken aan trainer Ton de Wit. ,,Die was heel fanatiek en een people’s manager. De een kreeg een aai over zijn bol, de ander een schop onder zijn hol. Het werkte.”

Die glorie is alweer lang voorbij. De club, die 76 jaar bestaat, bivakkeert weer op zijn vertrouwde stek: lager dan de vierde klasse kan niet. Voorzitter Johan Oomen denkt dat in de nabije toekomst de weg omhoog weer wordt ingeslagen. ,,De club heeft zorgen gekend, financieel van aard. De afgelopen tien jaar hebben we veel gereorganiseerd. We staan er weer goed voor. Onze accommodatie ziet er prachtig uit, er is geïnvesteerd trainers voor de jeugd. Dus we kunnen we meer de focus gaan leggen op het eerste elftal.”