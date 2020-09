Juridisch getouwtrek om ‘tijdelijke’ opslag kunstgras in Hedel en Velddriel

Politie heeft handen vol aan verwarde mensen

1 september ZALTBOMMEL/GAMEREN - Een vijfde deel van de tijd van de politie gaat op aan meldingen over verwarde mensen. In 2019 zijn agenten in Oost-Nederland, waar de Bommelerwaard bij hoort, 17.568 keer uitgerukt voor overlast door verwarde personen. Elke melding kost uren werk. Leden van de Tweede Kamer schrikken van de cijfers. ,,De zorg voor verwarde mensen is door de ondergrens gezakt.”