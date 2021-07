Kabels over de stoep? Maasdriel gaat nadenken over hoe om te gaan met laadpalen

Hoogwater: het is kielekiele op het spiksplin­ter­nieu­we Resort aan de Maas in Kerkdriel

19 juli KERKDRIEL - Het recreatiepark staat inmiddels blank, maar de huisjes nog nét niet. Een woordvoerder van Europarcs, de eigenaar van het spiksplinternieuwe Resort aan de Maas in Kerkdriel, laat weten dat het spannend is. ,,Het gaat om centimeters, we houden onze adem in.”