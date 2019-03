Kans van één op duizend: paardentweeling geboren in Alem

Speuren naar bommen en granaten op voormalig korfbal­veld in Well

26 maart WELL - AVG Explosieven Opsporing Nederland uit Kaatsheuvel onderzoekt of er mogelijk munitie te vinden is onder het voormalige korfbalveld van de Maaskanters in Well. Met apparatuur op een wagen kan het bedrijf tot vier meter diep de grond in kaart brengen en kijken naar de aanwezigheid van metalen objecten.