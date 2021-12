Kaseigenaar woedend na vernielingen Nieuwaal: ‘Er moet iets gebeuren’

Vrijwilli­gers Vluchtelin­gen­werk willen niet mee naar nieuwe organisa­tie; ‘er gaat veel kennis en kunde verloren’

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - De ruim 30 vrijwilligers van Vluchtelingenwerk in de Bommelerwaard voelen er weinig voor om over te stappen naar de nieuwe organisatie die betrokken wordt bij de begeleiding van statushouders en vluchtelingen. Om welke organisatie het gaat, is nog niet bekend. Saillant detail: die organisatie moet over zes weken al aan de bak. De zorgen bij de politiek in Zaltbommel en Maasdriel zijn groot.

