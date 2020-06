Kasteel Ammersoyen laat verstopte bierhistorie weer aan bezoekers zien

Elke arbeidsmi­grant eigen kamer? Nog éven niet

18 juni TILBURG - Elke arbeidsmigrant moet op termijn in een eigen kamer kunnen wonen, adviseert het aanjaagteam van Emile Roemer. Komt die aanbeveling in de coronacrisis nog op tijd voor de paar duizend nieuwe bedden die op stapel staan in onder meer Tilburg, Waalwijk en Zaltbommel? ,,We zijn klaar ons plan erop aan te passen.”