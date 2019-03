Kastje van 5.000 euro scheelt zieke Kasper 1.630 prikken per jaar

Het leven van kleuter Kasper Kreemers uit Hedel is niet zo zorgeloos als het zou moeten zijn. Hij heeft diabetes type 1, wat betekent dat zijn alvleesklier geen insuline maakt. Het vrolijke manneke is volledig afhankelijk van een insulinepomp, maar zelfs daarmee is het een hele toer om de bloedsuikerwaardes goed te houden. Per jaar gaat er 1.630 keer een naald in zijn lijfje; voor het prikken van een beetje bloed, voor het wisselen van het infuus en voor het wisselen van de sensor. Vaak voelt hij zich niet goed en een gevaarlijke hypo door een te lage bloedsuikerwaarde ligt altijd op de loer. Ook voor de toekomst zijn er grote zorgen. Kasper kan blind worden en er is kans op hart- en nierfalen.