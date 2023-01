Katholieken in Bommel horen als eersten over ‘historische beslissing’ over hun kerk

IN HERINNERING Berend Dingemans (1938-2022) was in Kerkwijk ‘de enige VVD’er op links’

ZALTBOMMEL/KERKWIJK - Oud-raadslid Berend Dingemans is aan het begin van de laatste Zaltbommelse raadsvergadering van het jaar kort herdacht. Dingemans is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij maakte vanaf 1974 deel uit van de VVD-fractie in de raad van de gemeente Kerkwijk.

19 december