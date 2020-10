Kees Metz verlaat, alweer, de Bommelse politiek

ZALTBOMMEL - Kees Metz maakt in de ZVV-fractie in de gemeenteraad van Zaltbommel plaats voor Wilco den Hartog (37). Den Hartog was eerder raadslid in de gemeente Neder-Betuwe. Toen voor het CDA.

Kees Metz (72) zegt de Zaltbommelse politiek vaarwel. Nou ja, vaarwel. Hij gaat zich er op de achtergrond nog wel tegenaan bemoeien als adviseur van zijn opvolger en de vierkoppige fractie van Zaltbommel Veranderen met Visie.

Met tussenpozen

Metz is jarenlang politiek actief geweest. Vanaf 1993 heeft hij met tussenpozen deel uitgemaakt van de Zaltbommelse gemeenteraad. Nu hij kort geleden 72 is geworden, vindt hij het welletjes, laat hij via het bestuur van de partij weten. ,,Ik vind het tijd om plaats te maken voor jong en ambitieus talent binnen ZVV. Ik heb alle vertrouwen in Wilco; hij is de aangewezen kandidaat om mij op te volgen.”

Raadslid voor het CDA

Den Hartog was een kleine 2 jaar raadslid voor het CDA in de gemeente Neder-Betuwe, waarvan het gemeentehuis in Opheusden staat. Voor ZVV is hij al geruime tijd burgerlid, waarbij hij de partij vertegenwoordigt in carrouselvergaderingen. Zaltbommel houdt de commissievergaderingen, waarbij de punten van de raadsvergaderingen worden voorbesproken, op één avond.

Metz heeft ook deel uitgemaakt van een andere gemeenteraad en van een andere. Dat was van 1986 tot 1990 in de raad van Utrecht. In 1993 maakte hij zijn entree in de Zaltbommelse politiek. Dat bleef hij doen tot 1998 en vervolgens weer even van 2000 tot 2002. Die 11 jaar vertegenwoordigde hij overigens D66.

‘Geen Heintje Davids’

En dat terwijl hij in 2002 bij zijn afscheid van D66 nog liet weten dat het ‘mooi was geweest’ na zijn invalbeurt voor Jan van Montfoort. Metz was toen 53 en hij liet weten dat hij een terugkeer in de politiek niet zag zitten. Hij wilde geen Heintje Davids zijn, de zangeres die keer op keer een come back maakte. Die rentree kwam er dus toch, toen hij in 2010 zich schaarde bij de zes jaar eerder opgerichte lokale partij ZVV. Dat hij het niet kon laten bleek in 2006 al, toen hij vanuit de schaduwfractie met ZVV meedacht.

Wat Wilco den Hartog gemeen heeft met Metz, is zijn achtergrond in de bouwwereld. De oud-CDA’er sloot zich bij ZVV aan omdat de partij, anders dan landelijke, niet van bovenaf wordt aangestuurd, laat hij weten op de site van ZVV.