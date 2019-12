Ker-Rolls kerstshow op rolschaatsen: vooral veel moeders met dochters

DEN BOSCH - Veel ouders voor en achter de schermen bij de kerstshow van Ker-Rolls in Kerkdriel. ,,Eigenlijk zijn we één grote familie."

'Ka Mate Ka Mate Ka Ora", klinkt het uit zo'n 75 kelen in MFC De Kreek in Kerkdriel. Daarbij stampen jong en oud op de vloer van de sporthal: een 'haka', zoals de Maori's uit Nieuw Zeeland die ook doen. Maar ook: Harry Potter, zeemeerminnen en een reusachtige champagnefles, die alvast voor het nieuwe jaar wordt ontkurkt.

Kleindochter

In totaal zo'n 2200 bezoekers zijn vrijdag- en zaterdagavond en gistermiddag tijdens de 42ste kerstshow van de Ker-Rolls uit Kerkdriel getrakteerd op een flitsende show, met veel glamour en glitter. Een soort Holiday on Ice, maar dan zonder ijs. ,,Genieten met volle teugen", omschrijft oma Gerda Hoeflak uit Hedel haar gevoel op de tribune.

,,Ik kom elk jaar naar mijn nu 10-jarige kleindochter Isa kijken. Ze staat vanaf haar vierde al op die rollers. Ze moet er veel voor trainen, maar ze heeft het er voor over. Haar optreden maakt oma trots. Als ze hier voorbij rolschaatst, zie ik die brede grijns op haar gezicht. De hele show is trouwens leuk, hè."

Volledig scherm De hele 'familie' van de Ker-Rolls bij elkaar. © Peter De Bruijn

75 rolschaatsers

De voorstelling Elemental Circle over water, lucht en aarde van toch ruim drie uur met pauzes, vliegt voorbij. Achter en onder de tribune bij de 75 rolschaatsers in de coulissen is het druk. Veel moeders en enkele vaders zijn achter de schermen flink in touw. De show must go on. ,,Soms storm ik die kleedkamer binnen", legt Eva Pompen (15) uit. ,,Vier dames helpen mij dan met omkleden.

Volledig scherm De show 'Elemental Circle' draaide om water, lucht en de aarde. © Peter De Bruijn

In drie minuten kleding uit, rolschaatsen uit, andere kleding aan en natuurlijk mijn rolschaatsen. Daarna weer snel op. Eva en zus Sophie (13) zijn de dochters van trainster Sonja Pompen. ,,Leuk, maar soms ook vervelend", vindt Sophie. ,,Ze let extra op mij als ik op de rolschaats sta. Als ik bijvoorbeeld niet lach tijdens mijn optreden, krijg ik dat thuis nog te horen. We hebben bij ons wel vier kerstbomen, maar er liggen nog geen cadeautjes onder. Nog geen tijd gehad. Die kopen we maandag.”

Hele jaar bezig

Ook bij Frank en Francis Coense uit Den Bosch en dochter Kim (21) stond het de afgelopen tijd vooral in het teken van 'de rolschaats'. ,,Eigenlijk zo'n beetje het hele jaar", aldus moeder Francis. ,,Ik naai de kleding met een team, heb bijvoorbeeld deze keer de Harry Potter-kostuums gemaakt." Kim: ,,Het is nu alleen eten, werken, trainen en slapen. We praten thuis veel over de show. Sinds kort trouwens via de telefoon. Ik ben pas naar Velddriel verhuisd."

Vader Frank is lid van de bouwploeg bij Ker-Rolls. ,,We maken attributen en het decor voor de show, bouwen tribunes op en ik hanteer tijdens de show onder meer een volgspot. Ik denk dat we in Kerkdriel de grootste rolschaatsshow van ons land hebben. Tijdens de kerst? Even lekker rust. Dit is toch best wel pittig."

Volledig scherm Een laatste rolschaatsdans om de champagnefles. © Peter De Bruijn

Pakjes en jurkjes

Het derde deel van de show staat in het teken van de kerstdagen. De rolschaatsers dragen smetteloos witte pakjes en jurkjes. Ze 'rollen' onder meer op All I want for Christmas is you over de vloer. ,,Eigenlijk zijn we bij Ker-Rolls allemaal één grote familie", zegt Suzanne Hendriks, die sinds vorig jaar de nieuwe voorzitter van de rolschaatsclub is. ,,Goed voor de saamhorigheid", vult haar man en oud-voorzitter Jonas aan.