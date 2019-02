Kerk als kleedkamer en feestzaal bij vierde Two Rivers Marathon in Zaltbommel

Inbreker slaapt in cafetaria en caravans en steelt laptop; mogelijk een jaar achter de tralies

7 februari ARNHEM - Wegens twee inbraken en een insluiping in Aalst en Brakel is tegen een 28-jarige man een gevangenisstraf van een jaar geëist. Zo hoorde hij woensdag bij de rechtbank in Arnhem. De man zou in oktober spullen gestolen hebben en schade veroorzaakt. De inbraken waren in twee caravans op camping De Rietschoof in Aalst. De insluiping vond plaats bij de cafetaria Big Bread de Zalm in Brakel.