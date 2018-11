Kerkbankjes Hurwenen aan de kant voor hobbybeurs over miniaturen en poppenhuizen

Dat met de vergrijzing van de samenleving de interesse voor vrijetijdsbesteding groeit, werd zondag opnieuw duidelijk tijdens een kleinschalige hobbybeurs in ‘t Hurns Kerkje. Daar toonden makers van schaalmodellen hun werk en informeerden ze met zichtbaar plezier een onophoudelijke stroom van bezoekers over hun passie. Truus Vissers uit Hurwenen is een van de hobbyisten. Zij maakt poppenhuizen. Daarbij dienen meerdere voorwerpen en meubelstukken uit haar eigen omgeving, zoals de eettafel uit haar ouderlijk huis, als voorbeeld. Het overbrengen van het imposante poppenhuis was geen sinecure. “Om het te vervoeren moest alles los mee. Het kostte me 2,5 uur om de boel hier weer in te richten.” Jan Zoon (72) uit Alphen, die een soort kijkdozen met tafereeltjes van onder meer woonkamers en winkeltjes etaleert, heeft daar iets op verzonnen. “Ik plak zo veel mogelijk vast”, zegt hij over zijn ‘tafereeltjes’.