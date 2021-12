Kerkdriel kan binnenkort weer de klok rond geld pinnen

Het is de Ondernemers Vereniging Maasdriel (OVM) gelukt om weer een pinautomaat naar het dorp te halen. Die was verdwenen na het vertrek van de Rabobank aan de Kerkstraat. Momenteel kan er alleen gepind worden in winkelcentrum De Delkant en in The Read Shop, maar dat is alleen mogelijk tijdens openingstijden.

De nieuwe pinautomaat is met ingang van het nieuwe jaar de klok rond beschikbaar. De ondernemersvereniging ging na het vertrek van de bank in overleg met de gemeente, de Rabobank en automatenbedrijf Geldmaat om de mogelijkheden te onderzoeken. In juli kregen de ondernemers van Geldmaat de boodschap dat er te weinig pintransacties waren in Kerkdriel. En de gemeente gaf aan verder niets te kunnen doen.

Petitie

Meteen daarop is de ondernemersvereniging, samen met Beleef Maasdriel, de dorpsraad Kerkdriel, de ondernemers van De Zandmeren en Stichting Evenementen Maasdriel, een petitie gestart op geldkioskkerkdriel.nl. Een dorp met de omvang van Kerkdriel zonder pinautomaat, dat is niet goed voor de leefbaarheid, zo was de redenering.

Volgens de voorzitter van de ondernemers, Ad van Gessel, is ook onderzoek gedaan naar aantallen transacties en naar vergelijkbare dorpen die wél een pinautomaat hebben. De petitie is uiteindelijk door zo’n 1500 mensen ondertekend.

Afgelopen week is er overleg geweest met Geldmaat en burgemeester Henny van Kooten. Daarbij is besloten dat er gehoor wordt gegeven aan het verzoek van de ondernemers om een kiosk met ook een afstortmogelijkheid te plaatsen.

Mgr. Zwijsenplein

Waar de pinkiosk komt te staan, is nog niet duidelijk. Er wordt volgens de OVM onderzoek gedaan naar een geschikte locatie. Die wordt op korte termijn bekendgemaakt. Volgens burgemeester Van Kooten wordt het op of in de buurt van het Mgr. Zwijsenplein.



