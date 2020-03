Kerken bedenken slimme oplossingen zodat diensten door kunnen gaan

Zo stelt bijvoorbeeld de Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert voor zondag 15 maart een soort ploegendienst in, zodat iedereen toch kan komen. Er zijn verspreid over de zondag vier diensten, op twee verschillende locaties: in de kerk en in kerkelijk centrum Rehoboth.

De beginletter van de achternaam bepaalt wie wanneer naar welke dienst mag komen. Op die manier denken de kerkenraad en de kerkvoogdij in Nederhemert het aantal bezoekers per dienst en per locatie onder de 100 te houden.

Verspreid over de kerk

Ook de Hervomde Gemeente Gameren houdt zondag 15 maart gewoon een dienst. Tachtig kerkgangers worden verspreid over de kerk; overige kerkgangers kunnen de dienst via een verbinding volgen in kerkelijk centrum Elim. Wie ziek of verkouden is, moet thuis blijven.

Ook de Hersteld Hervormde Gemeente Gameren blaast de gebruikelijke diensten niet af. Wel wordt het aantal personen in de kerkzaal beperkt tot 100, en kunnen de diensten ook nog in een aparte zaal gevolgd worden. Kwetsbare mensen krijgen het advies om thuis te luisteren. Gezinnen wordt gevraagd om afspraken te maken over wie welke dienst bezoekt.

Bevestiging predikant Well

De kerken die onder de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vallen, schrappen in de regel wel allemaal hun diensten. Uitzondering is Well, waar zondag 15 maart de bevestigings- en intrededienst van nieuwe predikant Daniël Maassen van den Brink doorgaat.

Dit zal echter op sobere wijze gebeuren, zonder dat de kerk is gevuld met genodigden en gemeenteleden. Belangstellenden kunnen de gebeurtenis, waarbij slechts een paar mensen aanwezig zijn, wel thuis volgen via kerkomroep.nl. Mocht de live-verbinding overbelast zijn, dan kan die dienst hier ook later teruggekeken worden.

De Gereformeerde Kerk Zuilichem-Brakel houdt zondag 15 maart alleen een online-dienst, een oplossing waar ook Hervormd Aalst en de Hervormde Gemeenten Bruchem-Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert voor kiezen.

Katholieke kerk