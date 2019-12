Kerosine snelt ondergronds door de polder; deel Ammerzoden-Bokhoven-Vlijmen wordt vervangen

Iedere week vliegt er een helikopter over het ondergrondse netwerk van de Defensie Pijpleiding Organisatie, en dagelijks is een controleur in de auto op pad. Om te kijken of er, op de plaatsen waar de kerosineleiding onder de grond ligt, niet toevallig iemand met een graafmachine in de weer is. Wanneer dat gebeurt, wordt het werk ter plekke stilgelegd. De kleinste beschadiging aan deze buizen kan immers een milieuramp tot gevolg hebben, want de vliegtuigbrandstof wordt onder hoge druk naar vliegbases en vliegvelden in binnen- en buitenland gepompt.