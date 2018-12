Kerr-Rolls zorgen voor een droomstart van kerstmis

Rolschaatsen kan hij voor geen streep, zo vertelt Jonas Hendriks uit Kerkdriel lachend. Toch straalt de voorzitter van de Ker-Rolls zaterdagavond van oor tot oor in de pauze van de jaarlijkse kerstshow. De vereniging werd in oktober nog negende op het WK kunstrolschaatsen in Frankrijk met het nummer Asi es La Vida. En nu mag ook Kerkdriel in De Kreek genieten van dat nummer met betoverende zigeunermuziek. De 41e kerstshow van de Ker-Rolls heeft als thema Universum; uitgebeeld in onder andere het nummer Star Trekking, compleet met ET in zijn ruimteschip. Bij Singing with a Swing komt Popeye voorbij, de matroos wordt vergezeld door drie meiden in zomerse jurkjes in vrolijk rood wit blauw.