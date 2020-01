Kerstboomactie Bommelerwaard Runners levert 5500 euro op voor Roparun

Verbaasd over succes

Roparunner Gerard Bambacht blijft verbaasd over het succes van de actie. ,,Het is werkelijk fantastisch! Elk jaar denk je: We zullen de top nu wel zo’n beetje bereikt hebben. Maar het wordt dan toch steeds weer meer. Meer bomen, dus weer een grotere opbrengst. We hebben nu zo’n 1400 kerstbomen opgehaald in de gehele Bommelerwaard. Het is een prachtige teamactiviteit. We zijn met 50 vrijwilligers op pad geweest.”