Kettingbotsing met negen auto's op A2 bij Zaltbommel, weg weer vrijgegeven

Het is Floris wat de klok slaat tijdens kerstvakan­tie op Slot Loevestein

23 december POEDEROIJEN - De televisieserie Floris is historisch gezien hartstikke onjuist. Tenminste, dat beweren ze op Slot Loevestein, waar een deel van de serie werd opgenomen. Tijdens de kerstvakantie vertellen gidsen over de verschillen tussen de film-middeleeuwen en de werkelijke middeleeuwen. En er is deze weken nog veel meer Floris, onder meer in de vorm van een tijdelijke tentoonstelling.