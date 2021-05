Kevin Nikolov uit Zaltbommel grijpt net naast titel ‘Mooiste man van Nederland’

Reuvers uit Oss gaat ‘korfbal­wijk’ in Well verder uitwerken; Maasdriel heeft project 16 huizen verkocht

14 april WELL - Projectontwikkelaar Reuvers uit Oss heeft het woningbouwplan Maaijenstraat in Well gekocht van de gemeente Maasdriel. Maasdriel heeft het project in de markt gezet en kreeg vier biedingen. ,,Op de acht criteria die we gesteld hadden, kwam Reuvers met afstand als beste uit de bus.”