Kijkcijferhit ‘Kopen zonder kijken’ in Den Bosch en de Bommelerwaard

Boodschap voor veteranen uit de Bommeler­waard: ‘Steun elkaar’

BRAKEL - ,,We moeten er altijd voor elkaar zijn en naast elkaar blijven staan.” Luitenant-kolonel Hans van Dalen hield het de veteranen in Huis Brakel nog maar eens voor. Elkaar steunen is nodig, volgens Van Dalen, want harde conclusies uit onderzoek ‘door volgende generaties’ naar oorlogshandelingen, hakken er enorm hard in bij veteranen die bij die conflicten zijn ingezet.

24 juni