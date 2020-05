Kind komt onder aanhanger in Zaltbommel, slachtoffertje gewond naar ziekenhuis

Video 61-jarige vrouw uit Buren omgekomen bij frontale botsing met streekbus in Neerijnen

15:46 NEERIJNEN - Bij een frontale botsing tussen een streekbus en een auto op de Steenweg-Noord in Neerijnen is een 61-jarige vrouw uit Buren omgekomen. De automobiliste is ter plekke overleden. Zij zat alleen in haar auto.