Kink in de kabel bij verbouwing Gelre's End op Molendijk Hedel; plannen brengen waterveiligheid in gevaar

HEDEL - Waterschap Rivierenland is niet akkoord met de uitbreiding van dorpshuis Gelre's End in Hedel. De gemeente Maasdriel wil het dorpshuis verbouwen om er de Hedelse huisartsen en de apotheek uit Ammerzoden in onder te brengen.

De uitbreiding van het dorpshuis is gepland in de richting van de dijk en komt daarbij volgens een woordvoerster te dicht bij de kernzone, het gebied rond de dijk dat feitelijk tot de waterkering wordt gerekend. ,,Die zone is belangrijk voor ons in verband met de waterveiligheid, nu en in de toekomst", legt de woordvoerster uit.

Maasdriel kreeg de afwijzing te horen toen de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning af ging stemmen met het waterschap in Tiel. De huisartsen, de apotheker en de Stichting Algemeen Dorpsbelang Hedel, die Gelre's End beheert, zijn inmiddels op de hoogte van de vertraging.

Het plan is niet van de baan, laat het college aan de gemeenteraad weten in een update over het gemeentelijk vastgoed. Er is overleg met het het college van het waterschap om tot een oplossing te komen. Uit de reactie van Waterschap Rivierenland valt op te maken dat het overleg nog niet is gestart. ,,Een gesprek over alternatieven is altijd mogelijk.”

Wachtlijst

De bedoeling van de verbouwing van het dorpshuis is dat de huisartsen zich daar vestigen en zo weer nieuwe patiënten kunnen aannemen. Hun huidige onderkomen is daar te klein voor en de huisartsen moeten er noodgedwongen een wachtlijst op nahouden. De gemeente wil er 800.000 euro in investeren.

Op termijn is het de bedoeling dat het dorpshuis, inclusief huisartsen, wordt verplaatst naar De Woerd. Maasdriel is aan het onderzoeken of het mogelijk is om op deze boomgaard in het dorp woningen te bouwen in combinatie met nieuwbouw voor de Hedelse scholen, het dorpshuis en de huisartsenpost. De grond is momenteel eigendom van twee projectontwikkelaars. Zij zijn bij het onderzoek betrokken.