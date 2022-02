Kip of ei rond instortgevaar Veerhuis Heerewaarden; is de weg te slap of de fundering versleten?

KERKDRIEL/HEEREWAARDEN - Moet de Veerstraat in Heerewaarden dicht voor zwaar vrachtverkeer om instorten van Het Veerhuis te voorkomen? Het is verworden tot een kip-of-ei-discussie, bleek dinsdag bij de bezwaarschriftencommissie in Kerkdriel.

Don Elsman, eigenaar en uitbater van Het Veerhuis, gaf er een toelichting op zijn bezwaar tegen het Maasdrielse besluit om de Veerstraat niet af te sluiten. Elsman heeft onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat er door zwaar verkeer van en naar het bedrijf van Sepers schade is ontstaan aan zijn pand. Sterker nog: de schade is inmiddels zo groot dat Het Veerhuis op instorten staat. ,,Ik heb rood-witte linten door de kamer lopen en ik mag vanwege het gevaar mijn eigen kelder niet in.”

Het ligt aan de weg

Volgens Elsmans jurist Kenneth Huiskens van Achmea Rechtsbijstand heeft het onderzoek nieuwe feiten en conclusies opgeleverd over de staat van de weg en de gevolgen van de zware transporten. Het pand uit 1875, onderdeel van het beschermd dorpsgezicht van Heerewaarden, heeft er flinke schade door opgelopen en dat zal verder verergeren als de gemeente niet ingrijpt. Nooit eerder was bekend wat de maximale draagkracht van de weg was.

Het ligt aan de fundering

Maasdriel redeneert precies andersom. De weg? Daar is niks mis mee. Sterk genoeg zelfs om nog veel zwaardere vrachtwagens aan te kunnen. Het is de inmiddels 150 jaar oude fundering van het pand die nooit is aangepast aan de omstandigheden. En daarom begint die het te begeven.

Wat de leden van de bezwaarschriftencommissie vroegen, zou een aanwijzing kunnen zijn voor welke kant hun advies uitgaat. Of er meer panden zijn aan de Veerstraat met schade? Ja. En dat de fundering in 1875 jaren wel bestand was tegen het verkeer van die tijd. ,,Als de fundering dan bezwijkt, ligt dat dan aan de fundamenten of aan het verkeer?”

Elsman stelde in zijn laatste woord dat de stenen van de fundering niet kapot zijn. ,,De fundering verzakt én kantelt.” Wat volgens hem er alleen maar op kan duiden dat het instortingsgevaar aan het verkeer te wijten is.



