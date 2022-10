Kleindierwandelpark Hedel voorlopig dicht vanwege vogelgriep

Op een kalkoenenbedrijf in het dorp is zaterdag vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden alle 44.400 kalkoenen geruimd door de NVWA. Er is een vervoersverbod ingesteld en de dieren van zes pluimveebedrijven in de buurt worden de komende twee weken nauwlettend in de gaten gehouden.