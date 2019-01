Kleine dertig huizen op korfbalvelden Well

De grond is van de gemeente Maasdriel en die vindt woningbouw de beste bestemming voor de sportvelden. ,,We streven naar nieuwbouw in iedere kern", legt wethouder Peter de Vries uit. ,,Voor Well is dit een mooie locatie. De huizen komen er niet in één keer, maar gefaseerd. Ieder jaar een paar.”

De gemeente Maasdriel is wel van plan om het heft in eigen hand te houden. De grond wordt dus niet zomaar verkocht aan een projectontwikkelaar. ,,We willen zeker weten dat er de huizen komen waar behoefte aan is. Daarover gaan we in gesprek met de inwoners. De vraag naar levensloopbestendige woningen zoals bungalows is in Well groot. Ook willen we goede kwaliteit en een goede inrichting van het gebied. Geef je het uit handen aan een ontwikkelaar, dan moet je maar afwachten wat het wordt.”